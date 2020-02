Homem é preso por racismo durante jogo na Alemanha e torcida grita 'fora nazis'

Um homem foi preso por cometer atos racistas durante um jogo da terceira divisão alemã, entre Münster e Würzberg, na última sexta, 14. A própria torcida do Münster, ao qual pertencia o homem identificado como perpetrador dos atos, fez questão de deixar claro que não concordava com aquilo e, enquanto o cidadão era escoltado para fora, gritou 'fora nazis'.

O homem fazia sons de macaco direcionados ao zagueiro ganês Leroy Kwadwo, do Würzberg. Outros torcedores do Münster ajudaram os seguranças do estádio a identificar quem estava sendo racista e o deixaram claro o repúdio a esse tipo de atitude enquanto ele era levado para fora.

Chills.

In Germany, a fan hurled racist slurs towards Leroy Kwadwo, a Ghanian football player.

When other fans saw it, they alerted security, who escorted the man out.

Then, as opposing players came to hug Kwadwo, the entire stadium stood up and chanted "Nazis Out!" pic.twitter.com/FHQP9Pe18J — Muhammad Lila (@MuhammadLila) February 15, 2020