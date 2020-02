Mourinho explica novo visual careca: 'dormi na cadeira do cabeleireiro'

O técnico do Tottenham, José Mourinho, apareceu com um visual diferente nos últimos dias: o português cortou o cabelo careca, muito incomum em sua carreira no futebol. Ele explicou como acabou assim durante uma entrevista ao canal de TV inglês Sky Sports. Depois, em entrevista coletiva, contou sobre um perrengue que passou durante a recente pausa de inverno do Campeonato Inglês, que aproveitou para ir à Alemanha assistir um jogo do próximo adversário do Tottenham na Liga dos Campeões.

"Às vezes, eu gosto (de cortar curto). Às vezes, eu gosto de sentir o tempo frio, eu gosto de mudar um pouco, mas dessa vez não foi o caso", começou o treinador, vencedor da Liga dos Campeões duas vezes.

"Eu dormi (na cadeira do cabeleireiro), e quando acordei, estava tão ruim que disse a ele: corta mais. Creio que irá crescer de novo", brincou o português, de bom humor.

"Fico feliz por não me fazerem perguntas sobre a pausa de inverno. Fiquei três dias retido na Alemanha sem conseguir voltar. Essa foi a minha pausa de inverno, sem conseguir deixar Munique. Dois dias depois tive de ir de carro até Stuttgart e aí pegar um voo para Londres. Por isso, para mim não foram os melhores dias", contou.

Mourinho foi à Alemanha para assistir o jogo entre RB Leipzig, próximo adversário do Tottenham na Liga dos Campeões e o Bayern de Munique.