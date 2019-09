Ibrahimovic lança #MatrixChallenge e desafia Pogba, Djokovic e Khabib

Em meio aos rumores sobre a possível transferência de Zlatan Ibrahimovic para o Boca Juniors, o craque sueco segue se divertindo nas redes sociais. Nesta sexta-feira, ele lançou o desafio #MatrixChallenge no Twitter.

Em sua conta oficial na rede social, Ibrahimovic divulgou um vídeo em que ele aparece executando o movimento feito pelo ator Keanu Reeves no filme de ação Matrix. Na cena, ele equilibra a bola no peito. Assista:

Além de lançar a hashtag #MatrixChallenge, o jogador do Los Angeles Galaxy ainda desafiou outros esportistas, sendo eles: o tenista Novak Djokovic, o meia do Manchester United, Pogba, o lutador do UFC, Khabib Nurmagomedov e sobrou até para o seu empresário Mino Raiola.

Nas redes sociais, o desafio viralizou entre os internautas. Confira as reações:

Mino Raiola quand il a appris qu’il était nominé au #matrixchallenge. ?? pic.twitter.com/v9BrwFYkE1 — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) September 27, 2019