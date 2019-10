Ídolo da Bulgária chora ao comentar atos racistas em jogo com a Inglaterra

O recente caso de racismo de torcedores búlgaros levou o ex-jogador Hristo Stoichkov às lágrimas nesta quarta-feira. Durante a sua participação em um programa do canal Tudn, no México, o ídolo do futebol do país chorou ao comentar os atos racistas que aconteceram durante a goleada sofrida pela Bulgária por 6 a 0 para a Inglaterra, pelas eliminatórias da Eurocopa.

Na ocasião, o jogo foi interrompido duas vezes no primeiro tempo por causa de cânticos racistas e saudações nazistas dos torcedores da equipe da casa. Mas os jogadores da equipe optaram por não sair do campo e a partida foi rapidamente retomada após as duas pausas.

Durante o programa, Stoichkov citou que as punições devem ser severas. "Claro que as punições devem ser muito pesadas. Os torcedores não deveriam ter a entrada permitida em estádios, ou ainda punições mais severas. Como na Inglaterra, que tem punições de cinco anos sem poder entrar em um estádio. As vítimas não deveriam sofrer com isso", disse.

As lágrimas de um de nossos maiores ídolos, Hristo Stoichkov, após comentar o comportamento racista de seus compatriotas na partida entre Bulgária e Inglaterra, válida pelas Eliminatórias da Euro. Um senso de humanismo que deveria ser comum ao mundo todo. pic.twitter.com/f55t57FXaj — Canal Barça (@Canal_Barca) October 16, 2019

Em seu currículo como jogador de futebol, Stoichkov soma quatro conquistas seguidas do Campeonato Espanhol. Ele também liderou a Bulgária até as semifinais da Copa do Mundo de 1994 e recebeu e Bola de Ouro daquele ano. Com a camisa do Barcelona, o ex-jogador atuou ao lado do brasileiro Romário.

Vale lembrar que Stoichkov se envolveu em um caso polêmico de racismo em 1996, quando o francês Desailly o acusou de ter feito comentários racista em uma partida. Em sua defesa, o búlgaro afirmou que esse tipo de provocação era algo normal.