Imprensa espanhola critica Vinicius Jr. após empate: 'Perdeu o sorriso'

O fato da equipe do Real Madrid não ir além do empate por 1 a 1 com o Valladolid neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, tem um grande culpado segundo a imprensa espanhola. Para eles, o brasileiro Vinicius Junior, que entrou em campo aos 12 minutos do primeiro tempo e não conseguiu levar sua equipe à vitória, "fez mais más escolhas do que boas".

"Vinicius Junior perdeu o sorriso. E ele parou de provocá-los nas arquibancadas do Bernabéu. Durante o tempo que ele jogou, ele mal brilhou", diz trecho do texto publicado pelo jornal madrilenho Marca. "Sua entrada desenhou um Real Madrid mais fixo em sua estrutura. Se colocou na sua zona natural, o lado esquerdo. Logo passou à direita para explorar o cansaço de Nacho. Fez mais más escolhas do que boas, e na defesa se aplicou menos do que em Vigo. Seu brilho e sua alegria se apagam", completa.

O jornal ainda destaca que o técnico Zinedine Zidane é um dos responsáveis pela queda de rendimento do atacante. "Zidane apaga Vinicius. O treinador não dá confiança ao brasileiro", escreve o jornalista Rubén Jiménez, pelo Marca.

Já o jornal catalão Sport, deu nota cinco para o brasileiro e avaliou: "Saiu elétrico como sempre. Com muita vontade. Teve algumas ações de perigo pelo lado e tentou com conduções longas, mas não tomou boas decisões finais".

Em campo, o resultado da partida deixou o time da capital espanhola, que havia batido o Celta de Vigo por 3 a 1 na estreia, fora de casa, com quatro pontos na tabela de classificação, mesma pontuação do Valladolid, que conseguiu novo bom resultado neste fim de semana - batera o Betis, como visitante, na primeira rodada por 2 a 1.