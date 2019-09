Influência de jogadores em demissões de técnicos vira piada entre torcedores

Entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27), o futebol brasileiro ficou marcado por diversas trocas de técnicos. Os clubes São Paulo, Cruzeiro, Fluminense e Fortaleza anunciaram a saída dos seus treinadores e dois times já apresentaram seus substitutos. As recentes notícias tomaram conta das redes sociais e chegou a virar piada entre os torcedores.

O principal assunto questionado na web foi a influência de jogadores em demissões de técnicos, tendo como exemplo os atletas Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, Thiago Neves, do Cruzeiro e Daniel Alves, do São Paulo.

"Thiago Neves técnico do Cruzeiro, Ganso no Fluminense e agora Daniel Alves comandando o São Paulo", escreveu um dos internautas no Twitter. "O que vocês acham da administração destes 3 presidentes de clubes: Ganso - Fluminense, Thiago Neves - Cruzeiro e Daniel Alves - São Paulo?", questiona outro torcedor.

Ganso, por exemplo, colocou um ponto final do trabalho de Oswaldo de Oliveira no Fluminense. O treinador encerrou a passagem no clube carioca após empate por 1 a 1 com o Santos, no Maracanã, na noite de quinta, em partida marcada por uma forte discussão com o meia. Na ocasião, o técnico foi chamado de "burro" e o atleta de "vagabundo".

Já Thiago Neves, foi o pivô dos atritos de Rogério Ceni com o elenco Fortaleza. O jogador chegou a fazer críticas públicas ao treinador, questionando suas mudanças e improvisações no elenco. O ex-goleiro também foi cobrado pelo zagueiro Dedé pela não utilização do meia. Sem resistir à queda de braço com o atleta, o técnico pediu demissão.

Daniel Alves entra na lista após um áudio vazado de Vagner Mancini explicando a sua saída do São Paulo. Ele afirma que o lateral pediu a contratação de Fernando Diniz, que assumiu o clube poucas horas depois da saída de Cuca.

Confira a repercussão sobre o assunto nas redes sociais:

O que vocês acham da administração destes 3 presidentes de clubes: Ganso - Fluminense Thiago Neves - Cruzeiro Daniel Alves - São Paulo Merecem ser reeleitos? — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) September 28, 2019

- Ganso demitindo o Oswaldo - Thiago Neves demitindo o Ceni - Daniel Alves contratando o Diniz pic.twitter.com/9VP8ABR3qV — SÃO PAULO MIL GRAU (@5PFC_M1L_Gr4u) September 28, 2019

Thiago Neves técnico do Cruzeiro, Ganso no Fluminense e agora Daniel Alves comandando o São Paulo, se juntam a D’Alessandro que já comanda o Inter a 3 anos. Kkkk — JOSOÉ FARIAS (@JosoFarias) September 28, 2019

Thiago Neves contrata treinador no Cruzeiro, Daniel Alves contrata no São Paulo. Ao invés do Clube Empresa, deveriam pensar no Clube Jogador! — https://www.youtube.com/flanacaovvp (@flanacaovvp) September 28, 2019

Panelinha do Cruzeiro se achando maior que o clube Daniel Alves se achando maior que o São Paulo Os times tão lascados na mão desses caras — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) September 28, 2019

Thiago Neves e Fred contratando Abelão, Daniel Alves contratando Fernando Diniz. Seria esse o tal futebol moderno, q os jogadores mandam nós clubes? — Luiz Vitor Spuri??? (@GuerreiroSpuri1) September 28, 2019

Virou moda agora no Brasil jogador escolher técnico?? Primeiro foi o Thiago Neves com o Abel braga, agora o Daniel Alves com o Fernando Diniz. Mas a culpa não é desses jogadores mimados não, a culpa é dos dirigentes que ficam se submetendo a ordens dos jogadores. RIDÍCULO ISSO — Terrorista ??? (@terrorista_Cec) September 28, 2019

falei tanto do Thiago Neves aí vem o Daniel Alves e faz o mesmo — ???? ???? (@gabyfreitss) September 28, 2019