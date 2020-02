Jorge Jesus entra na brincadeira e faz o 'vapo' após outro título

Até mesmo o sério e sisudo técnico Jorge Jesus entrou na brincadeira na noite desta quarta-feira. O treinador do Flamengo comemorou a conquista da Recopa Sul-Americana, no Maracanã, com o gesto do "vapo". A brincadeira se tornou bastante famosa entre os torcedores no ano passado, principalmente pelas comemorações dos gols do meia Gerson.

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Del Valle, do Equador, o treinador flamenguista se soltou. Ao lado do Gerson e diante das câmeras, o português fez o gesto com os braços que simula a decapitação dos adversários. Embora muito repetido pelos jogadores, foi a primeira vez que o "Mister" repetiu a brincadeira.

A noite rendeu ao treinador a sua quinta taça no comando do Flamengo. No ano passado, o técnico conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Já nesta temporada, ele levou a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara.