Time do 'pior do Barcelona' nas últimas décadas tem Ibra, Coutinho e ex-Palmeiras

O jornal inglês The Sun se dedicou a montar uma lista do 'pior 11' entre os jogadores que passaram pelo Barcelona nas últimas duas décadas. E parece ter escolhido um caminho polêmico, citando diversos jogadores de seleção ou que tiveram sucesso em outros clubes, como Ibrahimovic, Yerri Mina, Philippe Coutinho ou Riquelme.

Indo de setor em setor, o goleiro escolhido foi Richar Dutruel, contratado pelo clube em 2000 que fez apenas 15 jogos. Na lateral direita, o escolhido foi o uruguaio Martín Cáceres, que custou R$ 84 milhões ao Barça em 2008 e hoje está na Fiorentina. Na zaga, o ucraniano Dmytro Chygrynskiy e o colombiano Yerri Mina, que deixou muitas saudades no Palmeiras e hoje está no Everton. O lateral-esquerdo escolhido foi Thomas Vermaelen, que ficou no clube por cinco anos.

No meio de campo, o jornal escalou o camaronês Alex Song de primeiro volante e o português André Gomes, hoje também no Everton, como segundo. De 'camisa 10', uma das escolhas polêmicas da lista: Riquelme, que atuou no Barcelona entre 2002 e 2005.

Por fim, o ataque conta com o português Quaresma, o brasileiro Philippe Coutinho, uma das contratações mais caras da história do clube e outra polêmica: o sueco Ibrahimovic. Apesar de toda a fama, Ibrahimovic não encaixou no Barcelona ao lado de Messi e saiu brigado com o então técnico do clube, Pep Guardiola.