Karius revela que acolheu conselho de Klopp ao fechar com o Union Berlin

Ex-goleiro do Liverpool, o alemão Loris Karius revelou que o técnico do time inglês, seu compatriota Jürgen Klopp, o ajudou a tomar a decisão de onde deveria jogar nesta temporada. O arqueiro foi emprestado ao Union Berlin, que disputa a primeira divisão do Campeonato Alemão.

"Ele disse que seria um bom passo. Klopp disse que posso brilhar no Union Berlin e mostrar que sou um bom goleiro. Vou tentar fazer o meu melhor todos os dias ", afirmou o goleiro ao fechar com a equipe da capital alemã.

Aos 27 anos, Karius retorna ao futebol do país natal. O goleiro foi revelado pelo Mainz 05, onde jogou da temporada 2012-13 até a 2015-16, quando foi contratado pelo Liverpool. No time inglês, viveu entre altos e baixos, até cometer dois erros decisivos na final da Liga dos Campeões em 2018, que acarretaram na vitória do Real Madrid por 3 a 1.

A partir de então, o Liverpool emprestou Karius para o Besiktas, da Turquia, onde o arqueiro ficou por duas temporadas e disputou 67 partidas. Agora, tenta um recomeço mais próximo de casa.