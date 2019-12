Liverpool atualiza galerias de títulos com a conquista do Mundial

O Liverpool atualizou suas tradicionais galerias de títulos com a inclusão da conquista do Mundial de Clubes. Nas redes sociais, as novas imagens foram divulgadas pelo próprio clube nesta terça-feira.

Nas galerias Champions Wall e Walk of Champions de Anfield, o clube soma 18 taças do Campeonato Inglês, seis do troféus de campeão europeu, sete Copa da Inglaterra, três Copa da Uefa, oito copas da Liga inglesa e quatro Supercopas da Europa, além, é claro, de um título Mundial.

Além de exibir a inclusão do Mundial de Clubes em sua galeria após bater o Flamengo com gol de Firmino na prorrogação, o Liverpool ainda também divulgou uma declaração de Alexander-Arnold após a conquista. "É uma época animada para ser um jogador do Liverpool".

Confira os posts: