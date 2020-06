Lucas desafia Harry Kane e Son em partida de futmesa durante treino do Tottenham

Num momento de descontração, o meia-atacante Lucas desafiou seus companheiros do Tottenham para uma partida de "futmesa" em duplas. O brasileiro chamou o zagueiro Eric Dier para jogar ao seu lado. Harry Kane e Son Heung-Min foram seus adversários.

O Campeonato Inglês planeja ser retomado no dia 17 de junho. Há nove rodadas do fim, o Tottenham se encontra na oitava colocação, com 41 pontos e ainda sonha com uma vaga para a Liga Europa.

Nesta temporada, Lucas acumula sete gols e três assistências, em 39 partidas disputadas. A maioria dos tentos saiu no Campeonato Inglês, onde também disputou a maior parte dos jogos.