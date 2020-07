Manuel Neuer é filmado cantando música da extrema-direita croata

O goleiro e ídolo do Bayern de Munique, Manuel Neuer, foi filmado cantando uma canção apreciada pela extrema-direita croata. O vídeo mostra o jogador, que passa férias na Croácia, cercado por homens sem camisa, que cantam "Lijepa Li Si" (Você é tão bonita), de Marko Perkovic. O registro foi divulgado nesta segunda-feiro pelo jornal alemão Bild.

O compositor da canção é conhecido por ser um grande admirador do Movimento Revolucionário Croata, os Ustashas, composto por paramilitares fascistas. Por isso, Marko Perkovic não pode se apresentar em alguns países europeus, como na própria Alemanha, do Bayern de Munique e de Neuer.

A canção, cantada pelo goleiro, faz menção à República Croata “Herzeg-Bósnia”, considerada ilegal pelo Tribunal Constitucional da República da Bósnia e Herzegovina, em 1992. O local, fundado com intenções separatistas e apoiado pela Croácia, existiu de forma não reconhecida entre 1991 e 1995, ano em que foi dissolvido.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.

