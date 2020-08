Marcelo elogia Alphonso Davies: 'você traz alegria aos meus olhos'

Um dos destaques do Bayern de Munique na goleada sobre o Barcelona por 8 a 2, o lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies também recebeu o reconhecimento de um dos maiores nomes da posição atualmente: o brasileiro Marcelo, do Real Madrid.

Davies postou nas redes sociais uma foto em que aparece com Messi e destacou a 'performance incrível' de todo o time do Bayern. Marcelo, então, respondeu. "Você traz alegria aos meus olhos quando te vejo jogar, garoto", escreveu o brasileiro, em inglês.

Apesar de ir bem durante os 90 minutos, Davies chamou a atenção na goleada do Bayern pela jogada do quinto gol da equipe, no qual passou por três jogadores do time adversário partindo desde o meio de campo, deixando Nélson Semedo no chão e então cruzando para Kimmich marcar.

O Bayern voltará a jogar na Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, pela semifinal do torneio. O adversário será definido nesta tarde, no confronto entre Manchester City e Lyon. A outra semifinal já está definida e ocorrerá entre RB Leipzig e Paris Saint-Germain.