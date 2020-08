VÍDEO: Russo sofre fratura nas pernas ao tentar levantar 400 quilos

O Campeonato Europeu de Powerlifting, que acontece nesta semana, em Moscou, na Rússia, foi marcado por uma cena chocante. Na ocasião, Alexander Sedykh tentava levantar cerca de 400 quilos, mas se desequilibrou e quebrou as duas pernas.

O atleta russo foi levado às pressas para um hospital local, onde passou por duas cirurgias. "Devo ficar deitado imóvel na cama por dois meses. Vai levar tempo para me recuperar. Tive meu quadríceps costurados e meus joelhos já colocados de volta", explicou Alexander, à TMZ Sports.

A modalidade é bastante similar ao levantamento de peso Olímpico, mas possui divergências. No Powerlifting, os atletas iniciam o movimento com o peso já elevado, enquanto nas olimpíadas, o peso deve ser erguido do solo e elevado para cima da cabeça.