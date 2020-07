Mascote do América-MG 'faz' churrasco em arquibancada durante jogo

Futebol e churrasco combinam muito, o povo brasileiro sabe e aplica este conhecimento a cada jogo da seleção brasileira em Copas do Mundo. Ainda assim, não deixa de ser inusitado ver um mascote "preparando" algumas carnes na arquibancada do estádio ainda durante um jogo, como ocorreu na partida entre América-MG e Atlético-MG.

O Coelhão, mascote do América, foi visto no primeiro tempo do jogo simulou estar assando um churrasco ainda durante o primeiro tempo da partida, com uma churrasqueira portátil e uma caixa térmica para as bebidas. A arquibancada estava vazia, por conta das precauções contra o coronavírus, mas ainda assim o personagem também colocou uma máscara.

TEVE CHURRAS! Com máscara e tudo higienizado com álcool em gel, o #Coelhão não resistiu e mandou um churrasquinho na @ArenaIndepa neste domingo. #PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/6mQyBywGu7 — América FC ✊ (@AmericaMG) July 26, 2020

O Coelhão deve ter saído do jogo mais satisfeito com o resultado que seu par atleticano, o Galo Doido. Nathan fez 1 a 0 para o Atlético-MG no primeiro tempo, e Vitão empatou na segunda etapa. Com o placar, o América seguiu na liderança do Campeonato Mineiro com 22 pontos, ainda invicto.

Já o Atlético tem 19 pontos e está na quarta colocação. Na última rodada precisa vencer a Patrocinense para assegurar vaga nas semifinais - em quinto, o Cruzeiro tem 17 pontos e pode roubar a vaga do arquirrival.