Torcedor aposta contra Lingard e perde no último minuto do Inglês

Imagine fazer uma aposta contra um jogador por todo o campeonato e perder com requintes de crueldade, apenas no minuto final. Isto aconteceu neste sábado, com o fã Antony Johnson, que apostou que o atacante Jesse Lingard, do Manchester United, não faria nenhum gol nem daria assistências ao longo da edição 2019-20 do Campeonato Inglês.

Por 37 rodadas, ele acertou, mesmo com 40 contra 1 nas probabilidades, e ficou bem perto de ver as 3,30 libras (R$ 22) se pagar e virar 135,30 libras (R$ 903,80). Logicamente, não iria resolver a vida de Antony, mas já seria uma boa multiplicação.

Até que, aos 52 minutos e 51 segundos da etapa final da partida entre Manchester United e Leicester, o goleiro Schmeichel dormiu, Lingard roubou a bola e fez o gol, sacramentando a vitória por 2 a 0, a vaga da equipe na Liga dos Campeões e que Antony perdeu a aposta.

No Twitter, Johnson reagiu com bom humor, primeiro usando emojis de risadas, depois dizendo que nunca deveria ter duvidado do 'rei' Lingard. Depois, ele revelou que a casa de apostas Paddy Power lhe pagou mesmo assim, mas que não poderia aceitar o dinheiro e o usou para fazer uma doação a uma organização de caridade.