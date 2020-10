Mbappé posta foto com ídolo Cristiano Ronaldo após jogo entre França e Portugal

Mbappé nunca escondeu que é um grande fã de Cristiano Ronaldo. Hoje em dia, já podem se enfrentar nos gramados, como ocorreu no jogo entre França e Portugal neste domingo, válido pela Liga das Nações da Uefa, mas a admiração do jovem não acabou, como ele demonstrou nas redes sociais após a partida.

O atacante de 21 anos do PSG postou fotos em que aparece próximo ao jogador da Juventus, descrevendo Cristiano Ronaldo como ídolo na legenda, ao lado de emojis de coroa e de um bode. Em inglês, bode é "goat", que também é a sigla para "greatest of all times", ou melhor de todos os tempos.

Cristiano Ronaldo respondeu de forma simples: apenas um emoji de punho fechado. Antes do empate em 0 a 0, os dois conversaram e trocaram sorrisos e abraços. Foi o terceiro jogo entre times dos dois: anteriormente, quando Cristiano Ronaldo estava no Real Madrid, a equipe espanhola derrotou o PSG nos dois jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões 2017-18, por 2 a 1 e 3 a 1.

E essa resenha entre Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo... O presente e o futuro. ❤️ pic.twitter.com/nWDCLhaUqW — Archive Cristiano (@archivegoat) October 11, 2020

Uma foto de quando Mbappé era adolescente já mostrava a idolatria do garoto por Cristiano Ronaldo: em reportagem da revista France Football, o quarto do garoto, que tinha 14 anos, foi fotografado cheio de pôsteres do português. A imagem viralizou posteriormente, com o sucesso de Mbappé no Mônaco, no PSG e na seleção francesa.