Melhor jogo do Brasileirão? Torcedores vão à loucura com Flamengo x Vasco

Em um dos mais emocionantes clássicos desta edição do Campeonato Brasileiro, talento e superação se igualaram. Nesta quarta-feira, no Maracanã, Flamengo e Vasco empataram por 4 a 4, em partida antecipada da 34ª rodada da competição. Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com o resultado da partida.

O jogo entre as equipes cariocas foi considerado por muitos como a "melhor partida do Brasileirão". "Obrigado, Flamengo. Obrigado, Vasco. O futebol agradece", "como é forte o Flamengo e como foi valente o Vasco", "que jogo", foram alguns dos comentários publicados no Twitter.

O resultado da partida impede a possibilidade de o Flamengo ser campeão no próximo fim de semana, ainda que o time esteja com confortável vantagem na liderança, agora com 78 pontos e 11 de vantagem para o Palmeiras, que tem um jogo a mais a disputar. Já o Vasco chegou aos 43 pontos, na décima posição. O Flamengo voltará a jogar no domingo, quando visitará o Grêmio em Porto Alegre. No dia seguinte, o Vasco vai receber o Goiás, em São Januário.

Confira a repercussão:

“Vamos fazer o melhor jogo do Brasileirão 2019?” pic.twitter.com/Qb39EgDtWO — Olé do Brasil (@Oledobrasil) November 14, 2019

Flamengo 1x0 Vasco Flamengo 1x1 Vasco Flamengo 1x2 Vasco Flamengo 2x2 Vasco Flamengo 2x3 Vasco Flamengo 3x3 Vasco Flamengo 4x3 Vasco Flamengo 4x4 Vasco QUE JOGAÇO! QUE CLÁSSICO! HISTÓRICO! — Diário de torcedor (@tweettorcidas) November 14, 2019

ACABOU, TORCIDA DO VASCO COMEMORA O TÍTULO DE FAZER 4 NO FLAMENGO E EMPATAR — OsFlanaticos (@OsFlanaticos_) November 14, 2019

Flamengo e Vasco. Parabéns pelo jogo espetacular! Futebol, eu te amo. pic.twitter.com/8eXqWKkics — Futmais (@futtmais) November 14, 2019

É por jogos como esse Flamengo 4x4 Vasco que as pessoas gostam tanto de futebol, né? Melhor jogo do Brasileirão 2019. — Leonardo Miranda (@leoffmiranda) November 14, 2019

Obrigado, Flamengo. Obrigado, Vasco. O futebol agradece! — Mundo da Bola (@mundodabola) November 14, 2019

Bruno Henrique faz 2 gols e vira o jogo // Flamengo toma gol de RIBAMAR e sede o empate #FLAxVAS pic.twitter.com/e522RwdvYN — Luuh (@LuuhSantos2908) November 14, 2019

Flamengo 4 x 4 Vasco #FLAxVAS Eu: Só acredito vendo. Eu vendo: pic.twitter.com/eTFIRg1zhP — DMDL ???? (@DMDL07) November 14, 2019

01' - Flamengo 1x0 Vasco 34'- Flamengo 1x1 Vasco 38' - Flamengo 1x2 Vasco 50' - Flamengo 2x2 Vasco 07'' - Flamengo 2x3 Vasco 20'' - Flamengo 3x3 Vasco 35'' - Flamengo 4x3 Vasco 48'' - Flamengo 4x4 Vasco QUE JOGÃO MEUS AMIGOS! MAIS UM QUE VAI FICAR PARA A HISTÓRIA ???? pic.twitter.com/KoVVv10dVW — Mundo do Futebol ?? (@ofutmundo) November 14, 2019

Vasco jogou bola, Flamengo jogou bola. Meu time é foda e temos muito a conquistar. Página virada, olhemos pra frente. VAAAAAMOOOOOOO — rubrone_gra (@rubrone_gra) November 14, 2019

Eu vendo o Flamengo tomar o gol de empate #FLAxVAS pic.twitter.com/0exkTqpV75 — Luuh (@LuuhSantos2908) November 14, 2019

A Globo vendo o jogo de Flamengo e Vasco #FLAxVAS pic.twitter.com/qn9VlFi4O7 — DE.BO.CHA.DA (@Srie49205151) November 14, 2019

eu queria entender oq aconteceu com flamengo hoje Humor: pic.twitter.com/pQE5Thf7gQ — Monaliza Coutinho (@M0wictoria) November 14, 2019

Que jogo! Como é forte o Flamengo! E como foi valente o Vasco! — Marco Bello Jr (@marcobellojr) November 14, 2019