Mineirão abre loja em aplicativo para torcedores pedirem 'tropeirão'

Após quatro meses de atividades suspensas, o Campeonato Mineiro voltou ao gramado no último domingo. Durante a retomada, os jogos devem seguir uma série de medidas de segurança, que inclui a falta da torcida nas arquibancadas, para evitar aglomerações e conter o avanço do novo coronavírus. Neste cenário, o Mineirão abre uma loja no aplicativo 99Food para os torcedores pedirem o "tropeirão", famoso prato de feijão tropeiro servido no estádio.

A parceria que teve início no jogo realizado no último domingo, 26, entre Cruzeiro e a União Recreativa dos Trabalhadores (URT), volta a acontecer nesta quarta-feira (29). Das 18h às 23h20, os consumidores poderão acessar a loja do Mineirão disponível na 99Food e realizar o pedido. O prato custa R$ 17.

"Ficamos felizes em poder receber as partidas novamente nos gramados do Mineirão. E como por enquanto ainda não podemos contar com a animada torcida no estádio, encontramos uma forma do tropeirão ir até os torcedores para se sentirem mais perto do Gigante da Pampulha", diz Ludmila Ximenes, Relações Institucionais do Mineirão.

"Nossa expectativa é que o torcedor mineiro, que já estava acostumado em saborear o tradicional Tropeirão, tenha a oportunidade de reviver essa experiência com toda a segurança dentro de casa, através do delivery da 99Food", explica Gustavo Mota, Gerente de Operações da 99Food em Belo Horizonte.