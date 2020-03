OAPITOÉDELAS: Paulistão faz campanha para o Dia Internacional da Mulher

A Federação Paulista de Futebol (FPF) organizou uma campanha para o Dia Internacional da Mulher no Campeonato Paulista. A 9ª rodada da competição conta com cenas curiosas, uma delas é a entrada de mulheres ao lado dos jogadores antes das partidas. Normalmente, os atletas são acompanhados por crianças. Além disso, essas mulheres promovem um apitaço no centro do campo.

A campanha conta com a participação dos 16 clubes e também lanças duas hashtags: #OAPITOÉDELAS e #ELASNOESTÁDIO, para incentivar o público feminino no campeonato. De acordo com a FPF, o apito simboliza a luta contra o assédio às mulheres.

"O apitaço é mais uma ação que reforça o movimento único, da FPF e dos clubes filiados, para reforçar o fato de que o futebol é um ambiente para a mulher, assim como é para os homens. Queremos mais mulheres praticando futebol, assistindo futebol e desfrutando desse esporte que movimenta milhões de pessoas no Brasil, mas que ainda está rodeado de preconceito. O futebol não tem gênero", afirma Aline Pellegrino, diretora de futebol feminino da FPF.

No início deste ano, a FPF e os clubes lançaram o movimento #ElasNoEstádio, para aumentar o público feminino nas arquibancadas. Veja as ações: