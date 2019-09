Prefeita de Paris cobra Neymar: 'Terá que ganhar a Liga dos Campeões' 

Neymar não é cobrado apenas pelos torcedores do Paris Saint-Germain. Desta vez, o astro foi alvo da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Em entrevista a um canal de TV Francês, a representante da capital do país afirmou que o brasileiro "terá que ganhar a Liga dos Campeões".

"Neymar tem que nos ajudar a vencer. Eu gosto de futebol e realmente torço para o Paris Saint-Germain. Ele colocou a Torre Eiffel em azul e vermelho, as cores de Paris e do PSG. Agora, garoto, nós te amamos muito, você terá que levantar e ganhar a Liga dos Campeões", disse Anne Hidalgo.

A prefeita de Paris ainda ressaltou que Neymar deve ajudar o time para ser "perdoado" pela torcida. O brasileiro fez parte da maior novela recente do futebol mundial. O jogador sondado pela Juventus, procurado pelo Real Madrid e alvo de investidas insistentes do Barcelona acabou por ficar no Paris Saint-Germain, já que o clube não aceitou nenhuma proposta.

"Ele deve colocar os pés no chão e ajudar o time que o trouxe para cá. Paris o recebeu muito bem. Vai ter um tempo um pouco complicado com os torcedores, mas se ele nos der o que Neymar pode dar, eu acho que tudo será perdoado", completou Anne Hidalgo.

O atacante segue com a seleção brasileira para a disputa de amistosos. Na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), o jogador entrou em campo apenas aos 17 minutos do segundo tempo na partida contra o Peru. O jogo terminou com derrota brasileira por 1 a 0. Ele ainda não vestiu a camisa do Paris Saint-Germain nesta temporada.