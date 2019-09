Robben treinará time do filho, e revela tática: 'cortar para a esquerda e chutar'

Arjen Robben se aposentou do futebol depois do final da temporada 2018-19 e, agora, já tem uma ideia do que fazer para ocupar o treino livre: irá treinar o time do filho, Kai, de sete anos. A principal jogada da equipe já está definida, e não poderia ser outra.

"Na próxima temporada, eu vou treinar o time do meu filho mais novo. Então, é claro que você já sabe o que estará no cronograma de treinamentos: puxar com a direita e chutar com a sua esquerda", descreveu o ex-atleta holandês em entrevista ao jornal alemão Bild, citando sua jogada clássica.

Apesar de ser canhoto, Robben jogava como ponta-direito no campo, para aproveitar sua melhor qualidade: sair da marcação do primeiro adversário e ter espaço para chutar a bola no canto o oposto do goleiro. Dessa forma, conseguiu se tornar ídolo no Bayern de Munique com muitos títulos e alcançou o vice da Copa do Mundo de 2010.

Na entrevista, Robben ainda se derreteu em elogios a Guardiola, que o comandou no Bayern durante três anos. "Eu vi muitas coisas bonitas com muitos técnicos e fomos muito bem-sucedidos. Mas se você me perguntar quem foi o melhor, eu digo Pep Guardiola. Eu gostei bastante do período com ele", afirmou.

"Quando o Pep chegou, eu já tinha 30 anos de idade. Você só está tentando se manter constante e não piorar. Mas, com ele, eu melhorei de novo. De repente, eu passei a jogar em diferentes posições, onde eu nunca pensei que jogaria antes. Ele foi o melhor", opinou Robben.

Ao sair do Bayern durante um processo de rejuvenescimento do elenco do time, Robben preferiu se aposentar aos 35 anos.