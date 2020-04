Sampdoria faz doação de 300 ovos de Páscoa para hospital na Itália

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a equipe do Sampdoria entregou nesta terça-feira (7) 300 ovos de Páscoa para o Hospital Gaslini, em Gênova, na Itália.

Por meio das redes sociais do clube, o atacante e capitão Fabio Quagliarella afirmou que queria fazer com que a Sampdoria se sentisse mais próxima dos pacientes do hospital.

"Não podíamos estar lá fisicamente, mas estaremos lá. Acabamos de entregar 300 ovos de Páscoa ao Hospital Gaslini, que em breve será distribuído pelos departamentos. Em nome da Sampdoria, da equipe e de meus companheiros, saúdo todas as crianças e suas famílias, com a esperança de vê-los em breve", disse o experiente centroavante.

A ação da Sampdoria é uma tradição dentro do clube, já que a equipe realiza essa ação em hospitais da cidade desde 1978.