Seleção alemã? Volta ao Borussia? Bayern? Klopp lista opções para o futuro

Jürgen Klopp tem contrato com o Liverpool até 2022 e, pelo visto, pretende cumpri-lo. Mas e depois? O alemão de 52 anos levantou diversas possibilidades durante entrevista para a revista alemã Sport Bild, que lhe premiou como o melhor treinador do mundo na temporada 2018-19.

“Na ordem que eu gostaria de fazer: primeiro a seleção alemã, depois o Bayern de Munique, depois de volta ao Borussia Dortmund e depois o Liverpool para o resto da vida”, elegeu Klopp para o futuro após o termino do vínculo com o time inglês. Ele é amado pela torcida do Borussia Dortmund, onde foi bicampeão alemão e vice da Liga dos Campeões antes de ir para o Liverpool.

Ele advertiu, no entanto, que essas são apenas opções. “Eu não tenho ideia. Espero que os próximos dois ou três anos continuem da mesma maneira, e então eu decidirei. Tudo é possível. Ou então eu apenas me aposento, é possível. Se vai acontecer ou não, realmente não sei. Só estou dizendo para que você não fique surpreso quando acontecer”, declarou, na entrevista.

Enquanto isso, Klopp segue torcendo pelo Borussia Dortmund no Campeonato Alemão. “Eu espero que o Borussia (seja campeão)! Ia ser uma porcaria se fosse o contrário. Acho que o Borussia é muito bom, tem uma equipe muito forte. Não será fácil para o Bayern. É um ano promissor para uma conquista. Mas no fim das contas, o Bayern sempre mostrou que pode revidar. Eu vou acompanhar!”, prometeu.

Das equipes que Klopp citou, a seleção alemã tem contrato com Joachim Löw justamente até 2022 (depois da Copa do Mundo, que acontecerá no final do ano), enquanto Niko Kovac e Lucien Favre, que comandam Bayern de Munique e Borussia Dortmund, respectivamente, tem vínculos até 2021.