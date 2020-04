Suárez aprova volta de Neymar, elogia Lautaro e comenta redução salarial

Luis Suárez, jogador do Barcelona, concorda com o retorno de Neymar ao clube catalão. Ambos jogaram juntos entre 2014 e 2017, sendo responsáveis, ao lado de Lionel Messi, por formar um dos ataques mais eficazes da história da equipe espanhola.

"Todo mundo conhece o Ney, e nós sabemos o apreço que temos por ele no vestiário. Ele é indiscutível como jogador e ainda tem muito a dar", revelou Suárez, ao periódico espanhol Mundo Deportivo, e acrescentou: "Ele sempre seria bem-vindo no vestiário por causa do carinho que tem (com os demais jogadores)".

Quem também ganhou a aprovação do uruguaio foi Lautaro Martínez, da Inter de Milão. O nome do ex-jogador do Racing foi cotado pela imprensa espanhola para substituir Suárez quando o centroavante havia se lesionado, em outubro de 2019.

"Lautaro é um jogador que vem crescendo muito na Itália, ele é um nove com movimentos espetaculares. Isso reflete no quão bom atacante ele é", ponderou.

Além de expor sua opinião sobre possíveis contratações para a temporada que está por vir, Suárez comentou sobre a redução de 70% dos salários da equipe catalã, que será realizada durante o período de suspensão do futebol espanhol.

"Falaram que os jogadores não queriam trabalhar sem tanto dinheiro e que alguns atletas não estavam de acordo. Isso incomoda. O que está claro é que a predisposição de todos os jogadores em ajudar o clube foi máxima. A decisão demorou um pouco a sair porque é difícil ajustar com inúmeros jogadores, vinte e poucos, e o clube", concluiu.

Somadas as competições da temporada 2019/20, Suárez acumula 14 gols, em 23 jogos disputados. O que mais chama atenção é o número elevado de assistências que o uruguaio forneceu aos seus companheiros de equipe. Ao todo, são 11 passes para gols, que, somados ao número de vezes em que o atacante balançou as redes adversárias, totalizam 25 participações em jogadas que culminaram em tentos ao Barcelona.