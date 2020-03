Torcedor do Junior Barranquilla chora ao receber camisa de Gabigol

Durante o aquecimento do Flamengo no estádio Metropolitano Barranquilla, nesta quarta-feira, Gabigol presenteou um torcedor mirim do Junior Barranquilla com a sua camisa. Após receber o manto rubro-negro, o fã chorou.

A reação do pequeno torcedor comoveu os internautas. Nas redes sociais, diversos torcedores que esperavam para ver o Flamengo entrar em campo fizeram comentários sobre a ação de Gabigol. "É isso que o Gabigol proporciona, eu te amo ídolo!", escreveu um dos fãs. Assista:

O confronto do atual campeão da Libertadores é válido pelo Grupo A, que conta ainda com o Independiente del Valle (Equador) e o Barcelona de Guayaquil (Equador).

O Flamengo vem de uma goleada sobre a Cabofriense por 4 a 1, pelo Carioca. A equipe colombiana bateu o Jaguares de Córdoba por 3 a 2, pela liga nacional.