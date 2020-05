Tour da Arena Corinthians recebe pacotes promocionais em aniversário

A visita guiada pelos bastidores da Arena Corinthians completa três anos de vida, neste domingo (10). A casa do alvinegro paulista já recebeu quase 150 mil visitantes, desde a inauguração do tour e tornou-se um dos principais pontos turísticos de São Paulo, tendo recebido pessoas de mais de 40 países e de todas as regiões do Brasil.

Contudo, devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), a visita não poderá acontecer no dia de seu aniversário, já que o programa está suspenso desde o dia 15 de março, seguindo determinações dos órgãos governamentais de saúde e do Estado de São Paulo. Para compensar o público que gostaria de festejar os três anos do tour Casa do Povo, sua organização lançou pacotes promocionais, que visam a volta das atividades no futuro.

Ao todo, serão duas promoções distintas. A primeira, prorroga a oferta que está sendo válida desde março e dá um ingresso gratuito para acompanhantes de pessoas que comprarem seus bilhetes para o tour até o dia 10 maio. As visitas poderão ser agendadas até 30 de dezembro de 2020. Na segunda promoção, as pessoas que comprarem os ingressos entre os dias 10 e 16 de maio, ganharão outro benefício, que será divulgado em breve.

"Neste ano, vamos comemorar os três anos do tour de forma inusitada, em um momento tão difícil para todos, no Brasil e no mundo inteiro. Mas esperamos, com essas ações, manter os torcedores próximos e cientes de que terão uma experiência ainda melhor quando tudo voltar. Temos certeza de que venceremos essa batalha e poderemos retomar em breve, estar próximo ao estádio, sentindo a vibração de cada torcedor que passa por aqui", explicou Gabriel Dolce, gerente do tour Casa do Povo.

A visita pelo estádio dura cerca de uma hora. Nela, os torcedores poderão aprender sobre a história do Corinthians e os bastidores da Arena. Todos os anos, são recebidos, em média, 4.200 visitas mensais. É a primeira vez que as atividades são interrompidas.