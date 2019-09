Transmissão de Liverpool x Arsenal vira piada na web: 'Parece Globocop'

A transmissão da partida entre Liverpool e Arsenal, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Inglês, chamou a atenção dos torcedores. Nas redes sociais, internautas questionaram a qualidade das imagens, ângulos aleatórios e replays errados.

Após o primeiro gol do Liverpool, feito por Joel Matip, por exemplo, as câmeras ignoraram a comemoração e mostraram os jogadores o Arsenal andando em campo enquanto. Alguns replays também apareceram em momentos errados e uma parte do primeiro tempo foi gravada por uma câmera distante.

A transmissão de Liverpool x Arsenal está padrão Rede Vida. Câmera que não funciona, takes aleatórios do nada e replay entrando tudo errado. — Felipe Alva (@felipealva) August 24, 2019

Vale lembrar que a responsável pelas imagens da partida é a Premier League. No Brasil, a transmissão é feita pela emissora ESPN.

Em campo, o Liverpool garantiu a vitória por 3 a 1. Além de Joel Matip, Mohamed Salah tammbém estava inspirado a balançou as redes duas vezes. Lucas Torreira descontou para o Arsenal.

Confira a repercussão:

Muito boa essa transmissão de Liverpool x Arsenal com a câmera direto do Globocop. — Canelada (@Canelada_FC) August 24, 2019

A IMAGEM DA TRANSMISSÃO OFICIAL TÁ MUITO LOUCA Liverpool 0x0 Arsenal#LIVARS #PremierLeagueNaESPN — Zona de Clubismo (@ZClubismo) August 24, 2019

Diretor de TV dessa transmissão de Liverpool e Arsenal tá perdidasso — Jônatas de Carvalho (@JoDCarvalho) August 24, 2019

A transmissão do jogo do Liverpool tá horrível. — Hacker de Zap (@Ze_spfc) August 24, 2019

O diretor de transmissão desse Liverpool x Arsenal tá bem bêbado pelo jeito#PremierLeagueNaESPN — ? (@A_Imparcial) August 24, 2019

Crl, que transmissão horrível desse Liverpool x Arsenal. E vindo da Premier League mesmo. estranho demais. — FIxS (@ikki031015) August 24, 2019

Esse diretor de transmissão de Liverpool x Arsenal tá mais melado que espinhaço de pão doce. #PremierLeagueNaESPN — Eu sou o Homem de Ferro! (@AndimSPFC) August 24, 2019

A transmissão da @premierleague no jogo Liverpool x Arsenal está horrível. Jogadores comemorando o gol e a câmera mostrando o Pepe andando pro meio de campo. #PremierLeagueNaESPN — Sheik (@SheikColorado) August 24, 2019

que imagem de transmissão horrível no jogo Liverpool x Arsenal — ??????? ?? (@robozao7_) August 24, 2019

O diretor da transmissão entre Liverpool x Arsenal deve ser iniciante. Replays demorados, câmeras em ângulos estranhos. Super estranha a transmissão hj.#PremierLeagueNaESPN — Matheus Silva, autoproclamado Prefeito de Campinas (@MathSilva) August 24, 2019

Transmissão de Liverpool X Arsenal ta nível TV Diário, várzea total. — andré (@andremendes156) August 24, 2019

A transmissão da Premier League tá uma bosta nesse jogo do Liverpool. Câmera que para de funcionar, replay não funciona... — vitinho (@VitinhoQueirooz) August 24, 2019