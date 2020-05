United processa desenvolvedores de jogo por direitos autorais

O Manchester United está processando as empresas que desenvolvem o jogo Football Manager, a Sega e a Sports Interactive, alegando violações de direitos autorais. O game consiste em escolher um time e gerenciá-lo, sem controle enquanto as partidas virtuais acontecem. O clube alega violações de direitos autorais pelo jogo utilizar o nome real da equipe e um escudo genérico, em vez de licenciar o original.

Para o clube, 'um escudo simplificado vermelho e branco priva o proprietário registrado do seu direito de ter o escudo do clube licenciado'. Em uma audiência preliminar realizada através de videoconferência, o advogado do Manchester United, Simon Malynics, alegou que é uma das marcas mais reconhecidas do mundo e que o dinheiro feito pelo licenciamento seria significativo. Disse também que os consumidores 'esperam ver o escudo do clube perto do nome Manchester United' e que não fazê-lo é um 'uso indevido'.

Malynics ainda pediu ao juiz para acrescentar uma queixa contra as empresas por encorajar o uso de 'patches' que contém marcas licenciadas por parte dos torcedores, que os baixam na internet. As empresas se beneficiariam por não precisarem de nenhuma licença e por aumentar as vendas do jogo.

Já as empresas afirmam que o uso do nome do clube é uma referência legítima dentro do mundo do futebol ao Manchester United, que ocorre desde 1992 nos jogos desta série e da predecessora, a Championship Manager, sem que houvessem reclamações. Ainda acusaram o time de tentar limitar a competição em videogames e a liberdade de expressão.

Outros argumentos da Sega e da Sports Interactive foi a de que cópias do jogo foram enviadas a pessoas do Manchester United por vários anos e que funcionários do setor de observação do clube até pediram acesso à base de dados do jogo para 'pesquisa e observação'. Sobre o escudo, a defesa foi que é “um de 14 logos genéricos aleatoriamente escolhidos sempre que um novo jogo é iniciado” e que isso claramente indica que o escudo do Manchester United não foi licenciado.