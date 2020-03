Vídeo: jogadora do São Paulo ensina coreografia a repórter após vitória

Vencer, acabar com a invencibilidade do maior rival e subir na tabela do Campeonato é motivo suficiente para comemorar com uma dança, correto? Se você respondeu que sim, as meninas do São Paulo tinham razões suficientes para tal.

Neste sábado, o time feminino do São Paulo bateu o Corinthians por 2 a 0 no Campeonato Brasileiro, encerrando a longa sequência de 48 jogos sem perder das adversárias. Além do resultado, também chamou a atenção a comemoração das são-paulinas Thais e Duda após o gol, com um cumprimento cheio de estilo.

Na saída de campo, a repórter da CBF TV Mariana Pereira perguntou a Thais como fazer a comemoração, e ela explicou. Confira no vídeo.

Thais, jogadora do @SaoPauloFC, deu uma entrevista pra nossa repórter e até ensinou ela a fazer a comemoração! Decorou, @maripereira_j? pic.twitter.com/sdMFEMlbqd — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) February 29, 2020

Conseguiu pegar?

O São Paulo chegou a sete pontos em quatro jogos no Brasileirão feminino, subindo para a sexta colocação. O Corinthians é o terceiro, com nove pontos. O torneio é liderado pela Ferroviária, que apenas venceu nas quatro partidas que fez até o momento.