Vídeo: Repórter russo toma banho de sistema de irrigação de estádio ao vivo

O repórter russo Evgeniy Evnevich foi surpreendido pelo sistema de irrigação da VEB Arena, em Moscou, durante um link ao vivo. Enquanto comentava a partida entre CSKA e Akhmat neste domingo, pelo Campeonato Russo, ele tomou um banho.

O jornalista divulgava informações do jogo quando o sistema de irrigação foi acionado para molhar o gramado do estádio e o jato d'água disparou em sua direção. Mesmo todo molhado, ele não perdeu a postura e continuou a transmissão. Veja o vídeo:

Nas redes sociais, o vídeo viralizou e o próprio repórter brincou com a situação. "Eu achei engraçado. Espero que vocês estejam se divertindo também", escreveu em sua conta no Twitter.

No próprio perfil da emissora russa o vídeo ultrapassa a marca de 1,5 milhão de visualizações. Vale lembrar que a partida terminou com vitória do CSKA por 3 a 0 sobre o Akhmat.