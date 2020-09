Vídeo: Zagueiros, goleiro e atacantes erram em lance incrível na Bélgica

A Bélgica permitiu o retorno dos públicos ao estádio pela primeira vez desde que a pandemia de coronavírus começou. Mas quem foi assistir KV Mechelen x Oostende com certeza não saiu satisfeito do jogo, muito por conta de um lance incrível (e, pode-se dizer, ridículo).

Aos 21 minutos do segundo tempo, o Mechelen tentou um cruzamento na área. Um zagueiro do Oostende tentou afastar e errou; o mesmo defensor tentou chutar para fora e errou novamente. O goleiro saiu para tentar resolver a parada, mas não conseguiu afastar a bola. Um atacante viu a oportunidade e tentou encobrir, acertando a trave. A bola sobrou para Aster Vranckx, livre, que literalmente pisou na bola e deu tempo de um adversário chegar e colocar a bola para escanteio. Confira no vídeo.

❌ | Wat een verschrikkelijke misser van Aster Vranckx! #KVMKVO pic.twitter.com/pdAAmUN1Ez — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2020

Vranckx, meia de apenas 17 anos, pareceu lamentar muito o gol perdido. A situação dele parece ainda pior porque, aos 50 do segundo tempo, o Oostende fez 1 a 0 e venceu a partida com gol do zagueiro escocês Hendry.

O Mechelen tem apenas quatro pontos ganhos em cinco rodadas na edição 2020-21 do Campeonato Belga, ocupando a 14ª colocação entre 18 times. Com a vitória, o Oostende chegou a cinco pontos e ocupa a 12ª posição.