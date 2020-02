Campeão mundial de FIFA visita o Rio e tem celular furtado no primeiro dia

Mohammed "MoAuba" Harkous, atual campeão mundial de FIFA, visitou o Rio de Janeiro nesta terça-feira. Horas após desembarcar na cidade, ele teve o seu celular furtado em um shopping no bairro de Copacabana, zona sul.

Horas depois, o alemão conseguiu recuperar o aparelho. "Primeiro dia no Rio, meu celular foi roubado no shopping. As câmeras de segurança mostraram que o funcionário da loja roubou o celular. Recuperei três horas depois. Que começo!", disse o jogador em sua conta nas redes sociais.

Depois do susto, Mohammed publicou imagens no hotel onde está hospedado e elogiou a praia de Copacabana. Ele foi o vencedor do campeonato de FIFA do ano passado e faturou a premiação de US$ 250 mil, cerca de R$ 1 milhão na cotação da época.