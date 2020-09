Ídolo do Spurs, Tony Parker vira embaixador da Copa do Mundo de Rainbow Six

A Ubisoft anunciou, nesta quinta-feira, que Tony Parker, considerado um dos maiores jogadores da história do San Antonio Spurs, será embaixador da primeira edição do Rainbow Six World Cup. O Mundial contará com 45 seleções nacionais e será disputado em 2021.

“O Rainbow Six World Cup é o auge da evolução do circuito competitivo do Rainbow Six. Estamos orgulhosos em anunciar essa nova competição, pois durante eventos mundiais como o Six Invitational e os Majors, notamos que os fãs sempre estiveram entusiasmados em demonstrar um orgulho nacional ao apoiarem times e jogadores de seus países”, afirma Marcio Canosa, diretor de eSports e Comunidade da Ubisoft para América Latina.

Com quatro títulos da NBA em seu currículo e mais de 180 convocações para seleção francesa de basquete, Parker será responsável por orientar os atletas que competirão o torneio e mostrar os riscos de uma Copa do Mundo.

“Eles vivenciarão algo novo. Estou animado para compartilhar minha experiência e acompanhá-los nessa aventura como parte do meu papel como embaixador. Tenho me envolvido com esportes eletrônicos nos últimos seis ou sete anos, e quando a Ubisoft me procurou pela primeira vez com este projeto, estava convencido de que eles queriam criar algo especial. Será algo inédito no jogo e estou feliz em fazer parte disso”, disse o ex-jogador.