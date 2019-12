Promessa brasileira no CS:GO morre aos 19 anos, no Rio de Janeiro

Uma das promessas brasileiras de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), o brasileiro Matheus "brutt", de 19 anos, morreu neste domingo, no Rio de Janeiro. O pro player estava afastado da equipe Imperial por problemas de saúde desde o último dia 8, quando foi internado em um hospital da capital fluminense. A causa da morte é mantida em sigilo pelos familiares.

Em nota oficial, Imperial lamentou o falecimento de Matheus e confirmou que o jogador deixou a equipe, em São Paulo, após sentir dores na cabeça. "A Imperial E-Sports comunica, com pesar, o falecimento de Matheus Queiroz. Matheus estava afastado da nossa equipe de CS:GO desde o início de dezembro, quando começou a sentir dores de cabeça e deixou a nossa equipe em São Paulo para se tratar perto de sua família no Rio de Janeiro", diz trecho da nota.

Não existem palavras que conforte a dor da perda, você ficará para sempre em nossos corações. Essa final vai ser por você!#JogandoPeloBrutt pic.twitter.com/ndkjYEgDCq — Imperial eSports (@imperialesports) December 16, 2019

Matheus estava na Imperial desde novembro. Antes, ele defendia a Team Reapers. O pro player foi considerado uma das principais revelações de CS:GO e havia chamado a atenção na primeira temporada do Campeonato Brasileiro de Counter-Strike.

Nas redes sociais, Matheus chegou a fazer publicações ainda no hospital e brincou que gostaria de deixar o local para jogar Counter-Strike. "Só queria sair desse hospital e jogar um 'cszin' até as 8 da manhã", escreveu no último dia 7.

Só queria sair desse hospital e jogar um cszin até as 8 da manhã — Matheus (@bruttzin) December 8, 2019

O corpo do jogador foi velado nesta segunda-feira na Capela Jeová Gire, no cemitério de Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. O enterro estava programado para acontecer no período da tarde.