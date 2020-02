Distribuição de ingressos da CBF para Supercopa vira piada na internet

A inédita Supercopa do Brasil, marcada para o próximo domingo, às 11h, em Brasília, tem ingressos nada modestos para acompanhar o duelo entre Flamengo e Athletico-PR: de R$ 100 (meia-entrada das cadeiras superiores) a R$ 500 (supercamarote). Para “compensar” os preços pouco acessíveis, a CBF escondeu bilhetes em pontos conhecidos da capital para premiar quem os encontrassem.

No Twitter, a entidade publicou vídeos dos momentos em que os sortudos encontram os ingressos. A reação pouco natural dos agraciados, porém, virou motivo de piada nos comentários das publicações. Teve até quem comparasse um dos felizardos com Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar de melhor ator no último domingo. Confira as reações:

quem é joaquim phoenix perto desse cara — Luxaoso_SEP (@Kauan12237177) February 12, 2020

Mais falso q as pegadinhas do João Kleber pic.twitter.com/6GtmheZyA1 — ZÉ PIRRALHO (@RobertoZezinho) February 12, 2020

Oh meus deus, nem a Dora aventureira teve tanta dificuldade pra achar algo como Bernado teve. — Rodrigo Dias (@PenaforteDias) February 12, 2020

Oscar p rapaz — Fredson leal (@fredsonleal20) February 12, 2020