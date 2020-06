Fortaleza oferece camisas e até pizzas para profissionais de hospitais

O Fortaleza anunciou mais uma iniciativa para tentar amenizar os impactos sofridos por profissionais da saúde e pacientes infectados durante a pandemia do novo coronavírus. Desta vez, o clube está realizando ações em três hospitais da cidade: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital Leonardo da Vinci e Hospital da UNIMED.

O clube enviou camisas oficiais e gravou mensagens de incentivo para os profissionais e pessoas infectadas pela covid-19. Os vídeos foram feitos com o técnico Rogério Ceni e alguns atletas da equipe. Além disso, ofereceu uma rodada de pizzas para os colaboradores que trabalham no turno da noite, em parceria com uma empresa da capital.

"É também um trabalho de levar esperança para essas pessoas que contraíram a doença e que, ao receberem uma mensagem de alguém do clube, encaram as adversidades com mais força. Buscamos ainda evar algum tipo de descontração, como o pianista que esteve em alguns hospitais, por exemplo. O Fortaleza, como instituição que tem um alcance popular grande, não pode se omitir e deve ajudar no momento em que a sociedade toda precisa se juntar para superar essa dificuldade", diz o presidente Marcelo Paz.

Durante a pandemia o Fortaleza já promoveu doações de alimentos para entidades beneficentes e contribuiu com campanha de incentivo para hospitais que necessitavam de doadores de sangue. O clube também vem realizando lives em seu canal do YouTube.