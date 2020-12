Vídeo: jovem promessa do futebol americano agride juiz e sai preso

Emmanuel Duron, um dos destaques do futebol americano do ensino médio nos Estados Unidos, perdeu completamente a cabeça durante um jogo de sua escola, a Edinburgh High, do Texas. Após ser expulso, o jogador da linha defensiva agrediu o juiz Fred Gracia, de 59 anos, dando-lhe um 'tackle'.

Duron foi expulso por manter contato com um jogador após o término de uma jogada, que foi desnecessário e duro, na visão do árbitro. O atleta, então, revoltado, partiu para cima do juiz e o derrubou, apesar dos colegas de time e da comissão técnica tentarem impedi-lo. Veja no vídeo.

O árbitro ficou no gramado por vários minutos, sofrendo de dor. Posteriormente, ele foi atendido em uma ambulância, segundo um repórter do jornal The Monitor. Já Duron foi escoltado para fora do gramado por policiais e acabou detido, pagando fiança de 10 mil dólares (R$ 51,6 mil), segundo o site TMZ.

Emmanuel é considerado uma das promessas do futebol americano, já estando no radar de faculdades para a disputa da liga universitária, a NCAA. O garoto de 18 anos ainda se destaca na luta greco-romana, sendo um dos favoritos ao título estadual do esporte em sua categoria.