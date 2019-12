Khabib sobre enfrentar Ferguson: 'Mais motivado do que nas últimas lutas'

Em 18 de abril de 2020, os fãs de MMA irão parar para assistir um dos duelos mais aguardados da história recente do esporte. Em Nova York, Khabib Nurmagomedov irá realizar uma nova defesa de cinturão dos leves (até 70,3kg.) ao encarar Tony Ferguson no encontro de dois expoentes da modalidade. Em coletiva ocorrida na Rússia, o atleta mostrou respeito ao próximo oponente e admitiu maior motivação.

"Para ser honesto, eu não tive tanta motivação nas minhas últimas lutas. Al Iaquinta, Conor (McGregor), (Edson) Barboza, (Dustin) Poirier. Eles não são os mesmos do que Tony Ferguson. Estou sentindo um fogo por dentro de novo", afirmou

Embora seja um dos atletas mais dominantes da empresa, ocupando, inclusive, a segunda posição no ranking dos melhores peso por peso, atrás apenas de Jon Jones, Khabib admite que não se apoia no ótimo retrospecto e nem na carreira perfeita (sem derrotas) que construiu até hoje no MMA. O russo tem total consciência dos perigos que irá encontrar ao trocar forças com um atleta invicto há 12 combates.

"Vou treinar mais para essa luta, porque tenho meu adversário mais perigoso. Ele é adversário muito bom e muito perigoso", disse Khabib.

Os dois atletas retornaram ao MMA em 2019 após mais de seis meses afastados do octógono. Ferguson retornou antes. O norte-americano, que havia atuado pela última vez no mesmo card que o russo, em outubro, pelo UFC 229, encarou, em junho, Donald Cerrone. Na ocasião, o lutador bateu "Cowboy" por nocaute e somou sua 12ª vitória em sequência.

Khabib, por sua vez, voltou ao Utimate para disputar a unificação do título dos leves contra o ex-campeão interino, Dustin Poirier. No UFC 242, realizado em Abu Dhabi, em setembro, o russo fez valer o favoritismo e finalizou o norte-americano no terceiro round.

Aos 31 anos, Khabib tem 28 apresentações e nunca sentiu o gosto da derrota em sua carreira como atleta nas artes marciais mistas. Ferguson, de 35, tem 28 apresentações, com 25 vitórias e apenas três reveses. O norte-americano foi batido pela última vez em maio de 2012, quando foi batido por Michael Johnson.

