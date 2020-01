Vídeo: Lutador tenta finalizar árbitro após quase ser nocauteado

O instinto de defesa dos lutadores chega a impressionar grande parte do público. Durante o ONE FC 106, competição de MMA, realizada na Tailândia, um lutador chinês estava prestes a ser nocauteado e, mesmo assim, ele atacou a perna em busca uma improvável virada. O problema é que ele tentou finalizar o árbitro central com uma perigosa chave de calcanhar.

No embate, válido pela divisão de penas, o mongol Shinechagtga Zoltsetseg encaixou uma bomba de direita e mandou Ma Jia Wen para a lona. O chinês caiu quase nocauteado e ainda recebeu duras pancadas no solo. Entretanto, mostrando um instinto de sobrevivência incrível, ele segurou a perna do árbitro central Olivier Coste e quase encaixou uma chave de calcanhar . Assista:

ONE Warrior Series' Mongolian star erupts in his big-stage debut, as Shinechagtga Zoltsetseg (6-2) detonates Ma Jia Wen in under a minute! The 23-year-old rides four straight wins. All four of his finishes are knockouts, three in under 90 seconds. #ONEChampionship #ANewTomorrow pic.twitter.com/9P8OhIP7zd — Kyle Johnson (@VonPreux) January 10, 2020

O mediador francês ficou em apuros com o ataque do chinês e mostrou desespero para sair da posição. Porém, para sua sorte, a equipe médica entrou no ringue para impedir que o árbitro central fosse realmente finalizado e sofresse alguma contusão mais séria.