'Não vai impedir minha carreira de ator', diz Caio Castro sobre Porsche Cup

Um dos atores mais famosos das novelas da Globo, Caio Castro está se preparando para começar a competir 'pra valer' no automobilismo. Castro está se preparando para começar na categoria sprint da Porsche Cup a partir de 2021.

"Eu gosto de estar aqui, eu gosto de correr todos os dias. Eu, quando me sinto cansado, acho isso demais. Falo, 'nossa, eu me cansei hoje, que legal! Fui até o meu limite", comentou Castro, em entrevista ao Globo Esporte.

Ainda assim, Castro garante que a divisão de atenções não irá lhe impedir de atuar. "Essa escolha que eu estou fazendo hoje, ela foi muito bem pensada, muito bem estruturada. Eu tenho 15 anos de carreira como ator e não acredito que essa carreira como piloto vai inviabilizar minha carreira de ator", projetou.

Anteriormente, Castro já disputou provas como a Copa São Paulo de kart, do Desafio das Estrelas da Stock Car, ao lado de pilotos da Fórmula 1, Fórmula Indy e da própria Stock Car, e de exibições do Rally dos Sertões.

Na Porsche Cup, Caio vai disputar o Sprint já no início do próximo ano. Nesta modalidade, são 12 corridas de 25 minutos cada. Dependendo da performance dele neste modo, há ainda a possibilidade de ele vir a correr no Endurance, que são corridas de longa duração, em duplas ou trios e com distância de 300 a 500km.