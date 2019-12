Veja o vídeo da onboard de Lewis Hamilton na Yamaha de Valentino Rossi

Lewis Hamilton e Valentino Rossi inverteram os papéis no último dia 12. O hexacampeão mundial mostrou suas habilidades conduzindo uma moto e o destaque da MotoGP assumiu o comando de um carro de Fórmula 1. Agora, as imagens das câmeras onboard da ação foram divulgadas nesta sexta-feira.

A ação entre os pilotos aconteceu no Autódromo Ricardo Tormo, em Valência. Valentino Rossi pilotou o Mercedes W8 e Hamilton ficou com uma Yamaha M1. Assista:

Vale lembrar que Hamilton compartilhou imagens do momento com lado de Valentino Rossi nas redes sociais e destacou a experiência como um dos melhores dias da sua vida. "Foi épico", disse.

Valentino Rossi, por sua vez, destacou o dia como "fantástico."Eu era um grande fã do Hamilton, mas agora sou mais ainda. Tivemos um dia fantástico em que as duas classes não só se encontraram como trabalharam juntas. Me senti um verdadeiro piloto de F-1. Não queria que o dia acabasse".