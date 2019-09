Vídeo: Descubra como é o olhar de Sebastian Vettel durante uma volta rápida

Neste fim de semana acontece o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, etapa noturna que disputa nas ruas da cidade-estado e que sempre rende belas imagens. A mais nova foi postada pelo canal oficial da categoria no YouTube. Um vídeo onboard do tetracampeão mundial Sebastian Vettel onde é possível observar os seus olhos por uma volta inteira.

A etapa asiática é uma das 3 do calendário a ser disputada com luz artificial, as outras são Bahrein e Abu Dhabi, por isso, os pilotos optam por uma viseira transparente, diferente da escura utilizada nas corridas diurnas.

O GP de Singapura é considerado um dos mais desgastantes da Fórmula 1 atual, pela extensão do circuito (5.063 km), pelo número recorde de curvas no calendário (23) e pela alta temperatura e umidade. A etapa em suas 11 edições nunca acabou de 1h50 de prova e em 4 delas excedeu o limite de tempo de 2 horas (2012, 2014, 2015 e 2017).

A corrida acontece no domingo, com largada marcada para 9h10 (horário de Brasília). O inglês Lewis Hamilton lidera o campeonato com 284 pts, seguido do finlandês Valtteri Bottas com 221 e do holandês Max Verstappen com 185.