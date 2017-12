Ex-jogador da NBA é preso pela terceira vez em apenas cinco meses

Ex-jogador da NBA, Ben Gordon foi preso por suspeita de assaltar apartamento em Los Angeles. De acordo com as autoridades, ele foi detido após ir ao condomínio em que morava para tentar recuperar o depósito de seguro que havia realizado. Gordon teria dado um soco no morador e ameaçado com uma faca.

Após pagar uma fiança de 50 mil dólares (cerca de R$ 161 mil), o ex-jogador foi liberado. Esta é a terceira vez que o ele é preso nos últimos cinco meses. Em junho, ele foi preso por disparar alarmes de incêndio no edifício em que morava. E na última semana, voltou a ser preso acusado de utilizar carteira de motorista falsa.

Em outubro, Gordon foi hospitalizado para uma avaliação psiquiátrica depois de ter discutido com uma mulher e se trancado com ela em um banheiro do centro de reabilitação esportiva que possui em Mount Vernon, Nova York.

Gordon jogou 11 anos pela NBA, vestindo as camisas dos Bulls, Pistons, Hornets e Magic, com média de 14,5 pontos, 2,5 rebotes e 2,5 assistências. Em 2005, jogando pelos Pinston, foi escolhido o melhor sexo homem da liga.