SempreChape: clubes do Brasil e do mundo lembram vítimas de acidente

Há exatamante um ano, em 29 de novembro de 2016, o avião que transportava o elenco e a comissão técnica da Chapecoense a Medellín, onde o time iria jogar a primeira partida da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, caiu em Cerro Gordo por falta de combustível. Além dos atletas, jornalistas esportivos que cobririam a decisão também estavam a bordo. Das 77 pessoas a bordo, sendo 68 passageiros e nove tripulantes, 71 morreram e seis sobreviveram.

O acidente chocou o futebol e causou comoção internacional, com minutos de silêncio, homenagens e orações de diversas partes do mundo.

Um ano depois da tragédia, os principais times do País usaram a mesma foto e a mesma mensagem para manterem vivas as memórias dos mortos no acidente. Por meio de seus perfis voltados aos torcedores brasileiros, outros clubes do mundo também prestaram homenagens à vítimas.

