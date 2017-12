Adidas lança campanha com 25 atletas e celebridades, entre eles Messi e Pogba

Uma nova campanha lançada pela Adidas nesta semana reúne 25 grandes nomes do esporte e celebridades - como o ídolo do Barcelona Lionel Messi, a estrela do Manchester United Paul Pogba, a lenda do futebol David Beckham, a tenista Garbine Muguruza e a estrela do Houston Rockets James Harden, entre outros.

A ideia da marca é carimbar a imagem de seus patrocinados como "criadores" no mundo esportivo. "Aqueles que são tendência para a ação, quebram as barreiras e influenciam a maneira como as coisas são feitas em campo, quadra, palco ou na rua. Com um único ato inesperado, os criadores podem inspirar outros a inventarem e dar forma ao mundo em sua volta", diz a marca.

Com destaque para as tecnologias lançadas pela Adidas, as imagens trazem os atletas, artistas e outras celebridades reunidas em torno de uma mesa, onde são mostrados, por exemplo calçados com tecnologias de amortecimento criadas pela marca e também com preocupações ambientais, como tênis feitos de plástico reciclável coletado perto dos oceanos.

O filme, criado em parceria com a 72andSunny, está online no canal da Adidas no YouTube hoje e terá versões para o mundo todo, em 32 países diferentes, incluindo Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, Japão, Coréia do Sul, Reino Unido e França.

Assista: