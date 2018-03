Adriano publica foto ao lado de Love e torcida pede a volta do 'Império do Amor'

Depois dos rumores sobre a volta de Adriano e a possível contratação de Vagner Love, a torcida do Flamengo já começou a sonhar com o retorno da dupla 'Império do Amor' no ataque rubro-negro.

Nesta quarta-feira, o próprio Adriano fez a torcida relembrar. Em seu perfil no Instagram, o jogador publicou uma foto ao lado do parceiro e não esqueceu de colocar a legenda: "Império do Amor".

Nos comentários, a torcida do Flamengo não perdeu tempo. "Quero essa dupla no Mengão", "Volta por favor", "Vem ser campeão", escreveram. Um dos fãs marcou a página oficial do clube e questionou: "Estão esperando o que para contratar esses dois?".

Em 2010, Love e Adriano formaram uma dupla de ataque no clube. Eles também jogaram juntos em 2012, mas o Imperador já não apresentava boa forma.

Veja o post original:

Império do amor ❤️ Uma publicação compartilhada por Adriano imperador (@adrianoimperador) em 10 de Jan, 2018 às 1:59 PST