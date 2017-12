Agora vai! Grêmio marca reunião para discutir estátua de Renato Gaúcho

Perto da decisão do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho tem mais um motivo para comemorar sua boa fase profissional. Agora, o Conselho Deliberativo do Grêmio vai discutir a proposta de ter uma estátua do ídolo dentro da Arena do clube.

A reunião extaordinária está marcada para quatro dias após a decisão do Mundial. No dia 20 de dezembro será aberta uma votação para eternizar o camisa 7 tricolor. Além da homenagem, Renato Gaúcho também está próximo de uma renovação no seu contrato de treinador, que deve ser anunciada antes da partida contra o Real Madrid, que acontece neste sábado, nos Emirados Árabes.

O comandante do Grêmio é o único brasileiro que chegou a conquistar o torneio continental como como jogador e treinador pelo mesmo clube.