Bem humorado, Galvão entra na brincadeira e narra a cirurgia de Neymar

Neymar, Neymar, Neymar e Neymar. Depois de ter se machucado e ter de passar por uma cirurgia, o assunto das últimas semanas giraram em torno do craque brasileiro. Com bom humor, Galvão Bueno entrou na brincadeira e narrou a operação do craque como se fosse uma partida de futebol das mais emocionantes.

“Já que vocês inventaram tantas versões, em jornal, TV, nós fizemos a nossa aqui. Boa sorte, Neymar. Que a sua recuperação seja a melhor e a mais breve possível”, desejou Galvão no programa 'Bem, amigos!' do Sportv.

Assista o vídeo abaixo:

Galvão narra cirurgia de Neymar No Bem Amigos!! 06/03/2018: https://t.co/Nq2Jm7JZfF via @YouTube — Ultimate Soccer Brazil (@UltimateSoccerB) March 6, 2018

Veja também a reação dos internautas:

Tiveram os que gostaram...

Eu amo o Galvão, o cara narrou a cirurgia do Neymar hahahahahahhaha — Jean Brito (@JeanBritooo) March 6, 2018

Galvão narrando a cirurgia de Neymar. Genial! Ainda tem gente que não gosta desse mito. hahahahahahahaa — Ulisses Gama (@sigaouli) March 6, 2018

Muito boa essa de Galvão narrar a cirurgia de Neymar. Parabéns a ele que sabe brincar. #RedaçãoSportv — Francisco Ramis (@FcoRamis) March 6, 2018

Essa narração do Galvão Bueno na cirurgia do Neymar foi a coisa mais genial que eu vi na cobertura esportiva nos últimos tempos! hahaha #Sportv #RedacaoSporTV — Eduardo Teixeira (@richiedu) March 6, 2018

O Galvão narrando a cirurgia do Neymar kkkkkkkkkkk. Gostei do bom humor hahahahahahaahahahaha — Reinan (@Reinan_RD) March 6, 2018

E também os que não aprovaram...

" Galvão narra cirurgia do Neymar " hahahahahaha o Brasil não tá nada bem — Rodrigues Vinicius (@paraviniciuss) March 6, 2018

Galvão narrando o operação do dedo de Neymar foi ridículo! Pode isso Arnaldo? — MC93 (@michaeldsantos) March 6, 2018