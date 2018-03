Torcedores organizam churrasco para acompanhar cirurgia de Neymar

Enquanto alguns torcedores estão preocupados com a situação do atacante Neymar, outros preferem tirar sarro da situação. Um evento foi criado em um site especializado em festas para a realização de um churrasco na frente do hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, local onde o craque da seleção brasileira e do PSG passa por operação.

O nome do evento é Churras do Ney no Mater Dei. "Churrasco amanhã, às 10h, na porta do Mater Dei. Levar o que for beber!! #forçaney Indispensável camisa do Brasil, bandeira e afins", diz o anúncio da "festa", que tem entrada gratuita.

A suposta venda de entradas para o churrasco ainda conta com os ingressos comercializados em lotes. O Lote 1 chama Santos, o 2 é o Barça, o 3 é o PSG e o 4 é o seleção brasileira.

Dezenas de torcedores foram até a porta do hospital e fizeram uma grande festa enquanto Neymar passava por cirurgia. Alguns vestiam máscaras com o rosto do atacante e outros até arriscavam jogar futebol na rua.